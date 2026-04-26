В Барнауле отремонтируют участок улицы Антона Петрова

Ремонт улицы, носящей имя Героя Советского Союза, уроженца Барнаула Антона Васильевича Петрова, начали в столице Алтайского края в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Протяженность ремонтируемого участка по нечетной стороне улицы — 1,5 км. Специалисты фрезеруют старое покрытие, затем уложат новый асфальт, отрегулируют люки и заменят бортовые камни. Все работы завершат до осени. Улица Антона Петрова — одна из ключевых транспортных артерий Барнаула, где проходят трамвайные и автобусные маршруты, расположены школы, спорткомплекс и Дворец культуры.
Антон Петров — гвардии капитан, совершивший легендарный подвиг в апреле 1945 года при штурме Кенигсберга: его батарея обеспечила высадку десанта и удерживала рубеж до подхода основных сил. За героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и медалями.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.