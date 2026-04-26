Критерии работы на высоте и с приставной лестницей изменились в Беларуси по новым правилам охраны труда в строительстве. Основные новшества, которые вступили в силу 26 апреля 2026 года, озвучило Министерство труда и социальной защиты населения республики.
Новшества приняты совместным постановлением от 7 апреля 2026-го № 18/26 Минтруда и соцзащиты и Министерства архитектуры и строительства.
«Изменения делают правила более современными (например, дистанционный контроль) и согласованными с новыми нормативными актами по охране труда. Главная цель — снизить травматизм на стройках за счет конкретных требований к высоте, лесам, лестницам и страховке», — сказали в госоргане.
Так, к работам в строительстве допустят только после медосмотра, обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по охране труда. Также для отдельных видов работ потребуется квалификацию по профессии либо обучение.
Основным критерием работы на высоте стала высота 1,8 метра (прежде — 1,3 метра). А при работе с приставной лестницы на высоте свыше 1,8 метра нужны страховочные системы от падений. Они должны быть прикреплены к конструкции или (при надежном закреплении на последней) на самой лестнице.
Системы безопасности (удерживающие или позиционирования) потребуются и при работе на крышах с уклоном более 20 градусов или на расстоянии менее двух метров от неогражденного перепада (при ее высоте от 1,8 метра). А ограждающие (улавливающие) устройства или средства индивидуальной защиты от падения с высоты нужны и при кладке стен на высоту до 0,7 метра от настила, если расстояние снаружи до земли составляет более 1,8 метра.
Также Минтруда назвало новые правила ношения касок строителями в Беларуси.
