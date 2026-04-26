Международная книжная выставка «Astana Eurasian Book Fair — 2026» завершилась в Астане

Мероприятие проходило с 22 по 26 апреля в Президентском центре РК, объединив издателей, писателей, экспертов и читателей из разных стран. Организатором традиционно выступило издательство «Фолиант» при поддержке Министерства культуры и информации РК, акимата города Астаны и Фонда развития креативных индустрий «Qazaq Creative».
В этом году в выставке приняли участие более 80 организаций — книгоиздательские, научно-образовательные и полиграфические компании. Около половины участников составили казахстанские издательства. Наряду с ними свою продукцию представили компании из 15 стран, включая Россию, Турцию, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Монголию, Испанию, Китай, Иран, Беларусь, Португалию, Венесуэлу и Великобританию, которая присоединилась к выставке впервые.
Книжная ярмарка вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы. В течение всех дней площадку активно посещали горожане и туристы — от детей до взрослых. Посетители знакомились с новинками литературы, приобретали книги и участвовали в насыщенной культурной программе.
Программа «Astana Eurasian Book Fair — 2026» включила десятки культурных и деловых мероприятий. В рамках выставки прошли презентации новых книг, встречи с авторами, автограф-сессии, тематические дискуссии и мастер-классы. Особое внимание было уделено детской аудитории — для юных читателей работали специальные зоны с интерактивными форматами и развивающими занятиями.
Юные посетители стали одними из самых активных участников ярмарки. Для них были организованы мастер-классы, игровые и познавательные программы, а также встречи с авторами детской литературы. По словам самих школьников, на выставке они находили книги по интересам — от историй о батырах до изданий о динозаврах, что делало посещение не только увлекательным, но и познавательным.
Среди заметных событий — презентации произведений казахстанских и зарубежных авторов, а также изданий в жанрах художественной, научно-популярной и детской литературы. Кроме того, отдельный интерес вызвали фотоальбомы, книги о культуре и истории, а также проекты, направленные на популяризацию чтения среди молодежи.
Значимым событием в рамках выставки стало проведение Национального дня книги 23 апреля. В этот день состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Ұлттық кітап», организованного Министерством культуры и информации Республики Казахстан.
Выставка также стала важной площадкой для профессионального взаимодействия. Участники отмечают, что подобные мероприятия способствуют развитию международного сотрудничества, обмену опытом и реализации совместных проектов. По словам представителей издательств, особый интерес посетителей в этом году был направлен на образовательную и детскую литературу.
Кроме того, в ходе встреч и обсуждений поднимались общественно значимые темы. Спикеры отмечали роль книги в формировании культуры, ценностей и правосознания общества, подчеркивая, что именно через чтение развиваются такие качества, как ответственность, дисциплина и уважение к закону.
С каждым годом «Astana Eurasian Book Fair» расширяет свою географию и укрепляет статус международной площадки. Если ранее от одной страны участвовало по одному издательству, то сегодня их число значительно увеличилось, что свидетельствует о растущем интересе к казахстанскому книжному рынку.
Отметим, что выставка проводится с 2016 года и за это время стала важной частью культурной жизни страны. Несмотря на перерыв в 2020 году, проект продолжает активно развиваться, объединяя профессиональное сообщество и читателей.
Международная книжная выставка-ярмарка «Astana Eurasian Book Fair — 2026» в очередной раз подтвердила: интерес к чтению в Казахстане остается высоким, а книга — важной частью духовного и интеллектуального развития общества.