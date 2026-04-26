ФК «Пари НН» проиграл на своём поле столичному «Спартаку»

В домашнем матче 27-го тура Российской премьер лига ФК «Пари Нижний Новгород» потерпел поражение от московского «Спартака» со счётом 1:2.
Спартаковцы начали встречу вальяжно. Хоть они и владели мячом, но до опасных ситуаций у ворот Никиты Медведева дело не доходило. «Разбудил» красно-белых только пропущенный мяч на 29-й минуте. Реналдо Сефас в своём стиле прорвался по флангу, сделав идеальный прострел на Адриана Бальбоа. Тому оставалось только подставить ногу. «Спартак» отыгрался перед самым перерывом, заработав неоднозначный пенальти. Эсекьель Барко с «точки» пробил уверенно.
Москвичи во втором тайме продолжали атаковать. В конце концов, на 72-й минуте добились своего, когда рикошет помог Роману Зобнину принести «Спартаку» победу — 2:1.
Ситуация для «Пари НН» за три тура до финиша усугубилась до предела. От зоны стыков нас отделяют 2 очка, но их отыграть будет очень сложно, учитывая календарь. 3 мая наши играют в Грозном с «Ахматом».
6+