ФК «Пари НН» проиграл на своём поле столичному «Спартаку»

Спартаковцы начали встречу вальяжно. Хоть они и владели мячом, но до опасных ситуаций у ворот Никиты Медведева дело не доходило. «Разбудил» красно-белых только пропущенный мяч на 29-й минуте. Реналдо Сефас в своём стиле прорвался по флангу, сделав идеальный прострел на Адриана Бальбоа. Тому оставалось только подставить ногу. «Спартак» отыгрался перед самым перерывом, заработав неоднозначный пенальти. Эсекьель Барко с «точки» пробил уверенно.