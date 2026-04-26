В Красноярске бойцы трудового отряда приведут в порядок захоронения ветеранов

В Красноярске бойцы трудового отряда главы города приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Акция «Сохраняем историю» пройдет с 27 апреля по 8 мая и приурочена ко Дню Победы.
Как рассказали в администрации города, акция проходит уже 16 лет. За это время благоустроили 850 памятных мест. Ребята убирают мусор и сухую траву, моют плиты, красят памятники, таблички и монументы.
Роман Витенко, командир Трудового отряда, отметил, что это не просто уборка. Так ребята через судьбы конкретных людей узнают больше о Великой Победе и сохраняют память о ней. В этом году в планах привести в порядок не менее 20 объектов памяти.