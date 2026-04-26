Минтруда назвало новые правила ношения касок строителями в Беларуси

Министерство труда и социальной защиты населения назвало новые требования к ношению касок строителями в Беларуси.
Это одно из новшеств новых правил охраны труда в строительстве, которые вступили в силу 26 апреля 2026 года. Изменения приняты совместным постановлением от 7 апреля 2026-го № 18/26 Минтруда и соцзащиты и Министерства архитектуры и строительства.
«Каски нужно носить зафиксированными на голове (в соответствии с эксплуатационной документацией, а не просто “застегнутыми на подбородочные ремни”, как раньше», — говорится в сообщении Минтруда.
Также новые правила охраны труда для строителей гласят, что при работе с ручным электроинструментом применять средства индивидуальной защиты необходимо согласно документации на тот или иной инструмент.
Кроме того, принятый двумя госорганами документ разрешает дистанционный контроль за выполнением наряда-допуска с помощью видео-, аудио- или другого вида фиксации. «При этом линейный руководитель обязан находиться на объекте, а при возникновении опасности “немедленно принять меры, вплоть до остановки работ и эвакуации людей”, — уточняют в Минтруда и соцзащиты.
Ряд новшеств вводится и при работе с электроинструментом, а также с лесами, подмостьями, средствами подмащиваниями. Например, последние надо внепланово осматривать после дождя, ветра, оттепели, землетрясения.
Также по новым правилам изменились в Беларуси и критерии работы на высоте, а также с приставной лестницей.
