На юге Волгограда дотла сгорела маршрутка

Маршрутка сгорела на остановке проспект Героев Сталинграда. Об обстоятельства пожара рассказали в МЧС. По данным ведомства, в пострадавших нет. Микроавтобусу всего третий год, причина возгорания уточняется. Пожарные справились с огнем менее чем за 10 минут.