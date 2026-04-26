На юге Волгограда дотла сгорела маршрутка

Микроавтобус «Газель Некст» сгорел около трех часов дня в воскресенье на юге Волгограда. Очевидцы ЧП делятся кадрами горящего прямо на остановке микроавтобуса, который работал на маршруте № 79 и возил пассажиров между поселками «Заря» и «Татьянка».
Маршрутка сгорела на остановке проспект Героев Сталинграда. Об обстоятельства пожара рассказали в МЧС. По данным ведомства, в пострадавших нет. Микроавтобусу всего третий год, причина возгорания уточняется. Пожарные справились с огнем менее чем за 10 минут.