В Москве предупредили о мошенниках, притворяющихся сотрудниками поликлиники

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Департамент здравоохранения столицы предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из сообщения.
«Осторожно: снова мошенники. Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
Депздрав напомнил, что сотрудники московских поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС.
«Никогда не называйте их посторонним: таким образом мошенники могут получить доступ к вашему личному аккаунту на “Госуслугах”. Будьте бдительны», — отмечается в сообщении департамента.