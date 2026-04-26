В Москве предупредили о мошенниках, притворяющихся сотрудниками поликлиники

Депздрав Москвы предупредил о мошеннических звонках якобы из поликлиник.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Департамент здравоохранения столицы предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из сообщения.

«Осторожно: снова мошенники. Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Депздрав напомнил, что сотрудники московских поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС.

«Никогда не называйте их посторонним: таким образом мошенники могут получить доступ к вашему личному аккаунту на “Госуслугах”. Будьте бдительны», — отмечается в сообщении департамента.