Наставник ФК «Пари НН» Алексей Шпилевский: «Выше крыши не прыгнешь»

После домашнего поражения (1:2) от московского «Спартака» в матче 27-го тура главный тренер ФК «Пари НН» раскритиковал судейство.
Алексея Шпилевского, прежде всего, возмутил пенальти в ворота нашей команды в конце первого тайма.
— «Спартак» играет против маленького «Пари НН», не могу понять, как такое происходит? Когда игра у москвичей не идёт, надо как-то помочь им. Давать такие пенальти— это смешно. Люди должны понимать, что они играют судьбами многих сотрудников. Надеюсь, совесть их мучает. Стыдно за такое. А за мне ребят не стыдно. Они полностью отдали себя, — сказал тренер.
На вопрос о шансах остаться в РПЛ наставник ответил так:
— Тяжело будет. С начала сезона нам тяжело. Плюс такие решения со стороны знаете кого. Мы полностью отдаём свои силы. Но выше крыши ты не прыгнешь. В любом случае будем биться до конца. Что будет в случае вылета в первую лигу даже не думал. Полностью фокусируемся на следующей игре.
3 мая «Пари НН», занимающий 15-е место, ждёт выезд в Грозный в гости к «Ахмату».
