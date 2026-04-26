МЧС предупреждает: заморозки до −3°С в Волгоградской области продолжаются

Главное управление МЧС России по Волгоградской области объявило о неблагоприятных метеорологических явлениях: в ночные и утренние часы с 27 по 29 апреля в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на почве — от −1°С до −3°С.
Спасатели призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров, обгонов и перестроений. Пешеходам и автомобилистам стоит учитывать, что при низких температурах возможно образование наледи на отдельных участках трасс.
Тем, кто пользуется электрообогревателями, напоминают: не перегружайте сеть и не оставляйте приборы включёнными без присмотра — это может привести к пожарам.
Продлится ли такая погода на майские праздники — пока не ясно.
