Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает: заморозки до −3°С в Волгоградской области продолжаются

Температура на поверхности почвы и в воздухе может опуститься до минус трёх градусов.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области объявило о неблагоприятных метеорологических явлениях: в ночные и утренние часы с 27 по 29 апреля в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на почве — от −1°С до −3°С.

Спасатели призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров, обгонов и перестроений. Пешеходам и автомобилистам стоит учитывать, что при низких температурах возможно образование наледи на отдельных участках трасс.

Тем, кто пользуется электрообогревателями, напоминают: не перегружайте сеть и не оставляйте приборы включёнными без присмотра — это может привести к пожарам.

Продлится ли такая погода на майские праздники — пока не ясно.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о вспышке высшего балла зарегистрированной на Солнце.