Названному в честь воронежского «Факела» мальчику из Африки исполнился год

Необычное имя ребёнку выбрал его отец, который прилетел в столицу Черноземья для получения высшего образования.

Источник: АиФ Воронеж

Мальчику из Африки, которого назвали в честь воронежского футбольного клуба «Факел», исполнился один год. Поздравление малыша с днём рождения опубликовали в официальном сообществе ФК.

Необычное имя ребёнку выбрал его отец. 26-летний Уилфрид Фатонджи родом из Республики Бенин, которая находится в 5800 км от юга России. Чтобы получить хорошую работу у себя на родине, он решил обучиться в магистратуре в ВГТУ. В столице Черноземья молодой человек начал ходить на матчи «Факела» и так проникся игрой футбольного клуба, что решил таким образом выразить любовь к сыну. Свою жену он убедил согласиться с выбором, объяснив, что «Факел» — это не только название команды, но и источник света.

Сейчас Уилфрид вместе с супругой и ещё одним сыном по имени Райан находится в Африке. По его словам, Факел растёт активным. В планах самого папы летом вернуться в Воронеж, чтобы продолжить обучение в магистратуре.

«Факел, уже целый год ты озаряешь мир своей улыбкой и наполняешь сердца близких радостью. Желаем тебе расти здоровым, любознательным и счастливым!», — написали представители ФК.