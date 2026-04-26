Названному в честь воронежского «Факела» мальчику из Африки исполнился год

Необычное имя ребёнку выбрал его отец. 26-летний Уилфрид Фатонджи родом из Республики Бенин, которая находится в 5800 км от юга России. Чтобы получить хорошую работу у себя на родине, он решил обучиться в магистратуре в ВГТУ. В столице Черноземья молодой человек начал ходить на матчи «Факела» и так проникся игрой футбольного клуба, что решил таким образом выразить любовь к сыну. Свою жену он убедил согласиться с выбором, объяснив, что «Факел» — это не только название команды, но и источник света.