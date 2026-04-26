Не менее двух человек отравились в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы

Телеграм-канал Mash писал, что в бассейне фитнес-клуба «СССР» в Москве четыре человека отравились химической жидкостью. По его информации, произошла утечка химиката на основе хлора, а четверо пострадавших — это посетители и сотрудники клуба. Из комплекса эвакуировали 30 человек, передавал канал.