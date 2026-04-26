Не менее двух человек отравились в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств предполагаемого отравления в фитнес-клубе на юге столицы.

Источник: РБК

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств предполагаемого отравления в фитнес-клубе на юге столицы. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«По предварительной информации, во время посещения бассейна в фитнес-клубе в Хлебозаводском проезде несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Двоих доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал Mash писал, что в бассейне фитнес-клуба «СССР» в Москве четыре человека отравились химической жидкостью. По его информации, произошла утечка химиката на основе хлора, а четверо пострадавших — это посетители и сотрудники клуба. Из комплекса эвакуировали 30 человек, передавал канал.

Телеканал «Москва 24» показал кадры с места событий. На них видно, что на место прибыли сотрудники аварийных служб. По данным канала, в здании, где расположен клуб, произошла авария в бойлерной.

По данным сервиса «Яндекс Карты», клуб «СССР» расположен по адресу: Хлебозаводский проезд, 7, стр. 10, неподалеку от метро «Нагатинская». В этом же здании находится одно из подразделений университета «Синергия».

РБК обратился за комментариями в офис сети фитнес-клубов «СССР», СК Москвы, департамент здравоохранения Москвы.