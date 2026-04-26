А мышам хорошо: самый заселенный грызунами район назвали в Волгоградской области

В Волгоградской области в восьми районах обнаружены мышевидные грызуны, которые наносят огромный вред практически всем сельскохозяйственным культурам.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхозцентра, по итогам зимне-весеннего обследования установлено, что эти опасные вредители в Волгоградской области проживают на территории 180,647 тыс. га. Агроклиматические условия для них сказывались удовлетворительно.

— Мыши выявлялись в Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Михайловском, Нехаевском, Руднянском, Светлоярском, Старополтавском районах на площади 14,383 тыс. га. со средневзвешенной численностью 5,3 жил. нор/га, — рассказали специалисты.

По их данным, самым заселенным грызунами районом является Старополтавский, где их максимальна численность составляет 14 жил. нор/га на площади 0,52 тыс. га.

Фото сгенерировано нейросетью.