Получится ли снизить употребление сахара из-за возможных ограничений

Моя подруга при встрече гордо заявила, что перестала есть тортики и прочие пирожные, но при этом попросила баристу добавить два вида сиропа и три ложки сахара в ее кофе. На мой удивленный взгляд, в котором читалось: «Не слипнется ли?» — ответила: «Это жидкий сахар, он не считается». А после кофейни купила в магазине бутылку холодного чая и пакет сока… А ведь это не шутки, в небольшой бутылке (0,33) такого чая может содержаться около 5 ложек сахара, в сладком питьевом йогурте — 7, в фруктовых соках и энергетических напитках около 9,5. А если все это будет выпито в течение дня, да еще и заедено чем-то сладеньким…