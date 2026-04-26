В особняке Таганрога нашли уникальную печь с изразцами, украшенными цикламенами

Сотрудники музея градостроительства и быта в Таганроге Ростовской области сообщили о ценной находке в доме № 79 по улице Либкнехта.
— Воспользовавшись любезным приглашением новой хозяйки, побывали в одном из самых очаровательных особнячков нашего города, выстроенном в начале XX века в духе романтичной неоготики с элементами модерна, — написали специалисты в официальной группе в соцсетях.
В старинном здании была обнаружена печь, украшенная редкими терракотовыми изразцами. Главная ценность артефакта — сохранившаяся оригинальная расцветка плитки. Орнамент из переплетенных цветов цикламена был выполнен в цвете, специально подобранном под первоначальный дизайн помещений.
Несмотря на то, что в советские годы печь переделали под кухонную плиту, ее декоративное покрытие уцелело. Теперь в планах хозяйки особняка — отреставрировать уникальную печь.
