В особняке Таганрога нашли уникальную печь с изразцами, украшенными цикламенами

В Таганроге отреставрируют уникальную печь начала XX века.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники музея градостроительства и быта в Таганроге Ростовской области сообщили о ценной находке в доме № 79 по улице Либкнехта.

— Воспользовавшись любезным приглашением новой хозяйки, побывали в одном из самых очаровательных особнячков нашего города, выстроенном в начале XX века в духе романтичной неоготики с элементами модерна, — написали специалисты в официальной группе в соцсетях.

В старинном здании была обнаружена печь, украшенная редкими терракотовыми изразцами. Главная ценность артефакта — сохранившаяся оригинальная расцветка плитки. Орнамент из переплетенных цветов цикламена был выполнен в цвете, специально подобранном под первоначальный дизайн помещений.

Несмотря на то, что в советские годы печь переделали под кухонную плиту, ее декоративное покрытие уцелело. Теперь в планах хозяйки особняка — отреставрировать уникальную печь.

