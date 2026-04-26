В Беляевском районе Оренбуржья прошел урок бизнеса для школьников

Единый открытый урок «Предпринимательство» для учащихся 8−11-х классов прошел в Беляевском районе Оренбургской области, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие организовали по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
К занятию присоединились около 250 школьников из 18 образовательных организаций, часть из которых подключились по видеосвязи. Главными героями встречи стали успешные представители местного бизнеса. Лилия Мухтарова, хозяйка цветочного магазина «Лилия», обладательница районной награды «Предприниматель года — 2024» в номинации «Народное признание», рассказала о своем пути в бизнесе и провела для ребят мастер-класс по изготовлению букетов.
Своим 20-летним опытом в сфере торговли поделился Амантай Сахиткиреев, чей семейный бизнес включает сеть продовольственных, хозяйственных и мебельных магазинов, а также центр «Веломототовары». Двукратный обладатель звания «Предприниматель года» рассказал о социальной ответственности и важности поддержки родного района. Кроме того, учащимся разъяснили меры государственной поддержки малого бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.