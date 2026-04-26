На птицефабрике в Новосибирской области запустили сортировочный комплекс

Мощность новой линии — 120 тысяч яиц в час.

Пробный запуск новейшего сортировального комплекса провели на Чикской птицефабрике в Коченевском районе Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Обновление оборудования для АПК отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Комплекс мощностью 120 тысяч яиц в час позволяет отсортировать дневной сбор объемом 1 млн яиц за одну 8-часовую смену. Проект реконструкции предприятия направлен на модернизацию производства, замену старых корпусов на современные и более экологичные. С целью соблюдения ветеринарных норм создана отдельная площадка для молодняка, предназначенного для воспроизводства стада. Она расположена в семи километрах от основной зоны, что позволило разделить поголовье и снизить биологические риски.

Кроме того, в Тогучинском районе строится комплекс Ново-Барышевской птицефабрики на 600 тысяч голов и 10 тысяч тонн мяса птицы в год, а в Искитимском районе модернизируется «Новосибирская птицефабрика» для увеличения производства мяса бройлеров до 65 тысяч тонн в год.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.