Экспорт торфа из Кировской области в Китай вырос почти вдвое

Экспорт торфа из Кировской области в Китай с начала года вырос в 1,87 раза, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора. Содействие экспортерам соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
С начала текущего года и по 21 апреля из Кировской области в Китай было вывезено 15,24 тыс. кубометров торфа. Этот показатель в 1,87 раза превышает объем экспорта за аналогичный период 2025 года, по его итогам было экспортировано в КНР 8,12 тыс. кубометров.
Только за один день, 20 апреля, специалисты проконтролировали отгрузку 5 тыс. кубометров торфа для отправки в дружественную страну. В ходе досмотра отобрали образцы продукции для лабораторного исследования, которое подтвердило соответствие торфа требованиям государства-импортера. По итогам проверок собственникам продукции выдано 120 фитосанитарных сертификатов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.