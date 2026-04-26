Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт торфа из Кировской области в Китай вырос почти вдвое

По итогам проверок выдано 120 фитосанитарных сертификатов.

Экспорт торфа из Кировской области в Китай с начала года вырос в 1,87 раза, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора. Содействие экспортерам соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

С начала текущего года и по 21 апреля из Кировской области в Китай было вывезено 15,24 тыс. кубометров торфа. Этот показатель в 1,87 раза превышает объем экспорта за аналогичный период 2025 года, по его итогам было экспортировано в КНР 8,12 тыс. кубометров.

Только за один день, 20 апреля, специалисты проконтролировали отгрузку 5 тыс. кубометров торфа для отправки в дружественную страну. В ходе досмотра отобрали образцы продукции для лабораторного исследования, которое подтвердило соответствие торфа требованиям государства-импортера. По итогам проверок собственникам продукции выдано 120 фитосанитарных сертификатов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.