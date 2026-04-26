В Петербурге новостройки двух районов подключат к системе водоотведения

Предстоит реконструировать почти километровый коллектор.

Новостройки Колпинского района и намывные территории Васильевского острова в Санкт-Петербурге подключат к системе водоотведения, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете по градостроительству и архитектуре.

Проекты планировки и межевания территории для водоотведения новых жилых кварталов уже утверждены. Там предстоит реконструировать почти километровый коллектор. Будут отремонтированы и очистные сооружения, чтобы увеличить их мощность до 140 тыс. куб. м/сутки. В дальнейшем к этой экосистеме подключат новые застроенные территории — жилые комплексы «Детскосельский», «Технологическую долину», «Красный Кирпичник» и «Новую Ижору».

На намывных территориях Васильевского острова, где растет численность населения, также построят новый коллектор протяженностью порядка 5 км. Он обеспечит бесперебойное отведение сточных вод на Центральную станцию аэрации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

