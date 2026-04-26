Производитель кормовых компонентов в Липецкой области повысит эффективность

Производитель премиальных компонентов для кормов домашних животных в Липецкой области АО «АСК» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области.
Предприятие ежегодно выпускает 15 тысяч тонн кормовой муки и более 3 тысяч тонн жира премиального качества. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций завод внедрит технологии бережливого производства, что позволит увеличить выпуск продукции и снизить издержки без закупки нового оборудования. Это сделает предприятие более конкурентоспособным на рынке белковых добавок. Развитие отечественного производства премиум-сырья напрямую влияет на рынок кормов для домашних животных. Качественные рационы становятся доступнее, а зависимость от импорта снижается.
По итогам работы проекта на других предприятиях региона время протекания рабочих процессов на них сократилось в среднем на 26,7%, выработка выросла почти на 39%, а экономический эффект превысил 940 млн рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.