Женская команда «Нижегородец» стала чемпионом России по флорболу

Наши землячки прервали многолетнюю гегемонию Архангельска.

В подмосковном городе Фрязино состоялся заключительный тур женского чемпионата России, по итогам которого победительницами стали наши землячки.

Подопечные играющих тренеров Марии Китаевой и Анастасии Бульбаш за весь сезон не допустили ни единой осечки, уверенно они отыграли и в последнем туре. Поочерёдно были повержены «Нева» (Санкт-Петербург) — 7:4, сборная Нижегородской области — 10:2, сборная Санкт-Петербурга — 19:4, а сегодня в решающей встрече «Нижегородец» разгромил «Науку-САФУ» — 6:1. Команда из Архангельска, начиная с 2009 года, только однажды (в 2010 году) не выигрывала золото. И вот сейчас многолетняя гегемония северянок прервана.

Итоговое положение:

«Нижегородец» — 30 очков, «Наука-САФУ» — 24, «Нева» — 18, сборная Карелии — 12, сборная Нижегородской области — 5, сборная Санкт-Петербурга — 1.

Тройку лучших бомбардиров составили флорболистки «Нижегородца»:

Анастасия Бульбаш — 47 очков (28+19), Анжела Мудрова — 42 (28+14), Мария Китаева — 38 (28+10).

Добавим, что осенью прошлого года нижегородки завоевали Кубок России.