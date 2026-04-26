Женская команда «Нижегородец» стала чемпионом России по флорболу

Подопечные играющих тренеров Марии Китаевой и Анастасии Бульбаш за весь сезон не допустили ни единой осечки, уверенно они отыграли и в последнем туре. Поочерёдно были повержены «Нева» (Санкт-Петербург) — 7:4, сборная Нижегородской области — 10:2, сборная Санкт-Петербурга — 19:4, а сегодня в решающей встрече «Нижегородец» разгромил «Науку-САФУ» — 6:1. Команда из Архангельска, начиная с 2009 года, только однажды (в 2010 году) не выигрывала золото. И вот сейчас многолетняя гегемония северянок прервана.