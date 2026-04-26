Женская команда «Нижегородец» стала чемпионом России по флорболу

В подмосковном городе Фрязино состоялся заключительный тур женского чемпионата России, по итогам которого победительницами стали наши землячки.
Подопечные играющих тренеров Марии Китаевой и Анастасии Бульбаш за весь сезон не допустили ни единой осечки, уверенно они отыграли и в последнем туре. Поочерёдно были повержены «Нева» (Санкт-Петербург) — 7:4, сборная Нижегородской области — 10:2, сборная Санкт-Петербурга — 19:4, а сегодня в решающей встрече «Нижегородец» разгромил «Науку-САФУ» — 6:1. Команда из Архангельска, начиная с 2009 года, только однажды (в 2010 году) не выигрывала золото. И вот сейчас многолетняя гегемония северянок прервана.
Итоговое положение:
«Нижегородец» — 30 очков, «Наука-САФУ» — 24, «Нева» — 18, сборная Карелии — 12, сборная Нижегородской области — 5, сборная Санкт-Петербурга — 1.
Тройку лучших бомбардиров составили флорболистки «Нижегородца»:
Анастасия Бульбаш — 47 очков (28+19), Анжела Мудрова — 42 (28+14), Мария Китаева — 38 (28+10).
Добавим, что осенью прошлого года нижегородки завоевали Кубок России.