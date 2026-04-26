В Ростовской области выставлены на торги конфискованные иномарки

В Ростовской области выставлены на аукцион иномарки, изъятые таможенниками и обращенные в доход государства. Объявления о продаже появились на официальном портале «ГИС Торги».
Среди лотов выделяются два автомобиля с иностранной регистрацией. Volkswagen Multivan 2003 года выпуска выставлен за 700 тысяч рублей. По данным площадки, минивэн имеет кузовные повреждения и иностранные госномера — предположительно, тайские.
Также продается MINI Cooper S 2010 года выпуска. Этот автомобиль также имеет дефекты и повреждения. На машине установлены регистрационные знаки Грузии. Стартовая стоимость хетчбэка — 350,5 тысячи рублей.
Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 18 мая.
