В Ростовской области выставлены на торги конфискованные иномарки

Власти Ростовской области продают изъятые таможней Volkswagen и MINI Cooper.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставлены на аукцион иномарки, изъятые таможенниками и обращенные в доход государства. Объявления о продаже появились на официальном портале «ГИС Торги».

Среди лотов выделяются два автомобиля с иностранной регистрацией. Volkswagen Multivan 2003 года выпуска выставлен за 700 тысяч рублей. По данным площадки, минивэн имеет кузовные повреждения и иностранные госномера — предположительно, тайские.

Также продается MINI Cooper S 2010 года выпуска. Этот автомобиль также имеет дефекты и повреждения. На машине установлены регистрационные знаки Грузии. Стартовая стоимость хетчбэка — 350,5 тысячи рублей.

Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 18 мая.

