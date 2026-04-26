Рапирист из Курской области стал призером чемпионата России

Воспитанник курской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию имени Ильдара Мавлютова Матвей Гребенников завоевал бронзовую медаль чемпионата России, который проходит в Казани при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Курской области.
Соревнования проходят с 22 по 29 апреля. В личном первенстве участвовало 111 рапиристов, в том числе девять представителей Курской области. До четвертьфинала дошли двое — Павел Пузанков и Матвей Гребенников, но в топ-4 пробился только Матвей. В непростом поединке он победил Амира Фахретдинова из Башкирии со счетом 15:13.
В полуфинале Матвей Гребенников уступил башкирскому спортсмену Владиславу Журавлеву, став бронзовым призером. Эта медаль стала для Матвея первой в карьере на чемпионате России. Всего Курскую область на чемпионате представляют 20 спортсменов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.