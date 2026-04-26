В Калининграде планируют за лето провести ремонт в фойе бассейна ДС «Юность»

Власти Калининграда готовятся объявить конкурс для выбора подрядчика, который займётся ремонтом в здании бассейна ДС «Юность». Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
В этом году мы выделяем на ремонт спортивных объектов более 400 миллионов рублей. Зайдём с работами в девять объектов. Четыре самые крупные — ДС «Юность», стадион «Пионер», фиджитал-центр около школы № 13 и спортивная школа на Московском проспекте. В «Юности» ремонт продолжим внутри. Планируем объявить торги в начале мая, — сказала Дятлова.
На работы в «Юности» направят около 58 миллионов рублей. Подрядчику предстоит сделать капитальный ремонт внутренних помещений бассейна и фойе. Завершить его необходимо в течение лета, чтобы сдать объект в сентябре.
Кроме того, в 2026 году на ремонт крыши легкоатлетического манежа «Юности» планируют направить 83 миллиона рублей. После завершения работ рассмотрят возможность проведения капитального ремонта помещений в этом здании.
В 2025 году в ДС «Юность» отремонтировали раздевалки большого бассейна и малые учебные ванны на сумму 71 миллион рублей. Кроме того, продолжается благоустройство парковки и прилегающей территории к спорткомплексу. Его рассчитывают завершить к маю.