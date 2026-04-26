Три спортобъекта Нижегородской области стали лучшими в России

Развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области получило высокую оценку на федеральном уровне: сразу три объекта региона стали лауреатами XIII премии Sport Facilities. Церемония награждения прошла в Москве в Министерстве спорта России, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Победителями стали физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» в Дзержинске, который уже третий год подряд признан лучшим ФОКом, спортивная школа «Кварц» в Бору — за лучшую ИТ-инфраструктуру, а также Ледовая арена на Стрелке, отмеченная среди новых и строящихся объектов. Кроме того, директор ФОКа «Триумф» из Володарска Александр Ворошилов занял второе место в профессиональной номинации.
Как подчеркнул министр спорта региона Дмитрий Кабайло, такие результаты подтверждают эффективность системной работы по развитию массового спорта и современной инфраструктуры.
Успехи Нижегородской области отмечены и на другой площадке: проекты региональных организаций вышли в финал IX Премии СБК в Казани. В числе участников — спортивные ведомства, клубы и профильные центры, а также ключевые объекты, включая стадион на Стрелке и центр адаптивных видов спорта «Парус».
С 2025 года развитие отрасли поддерживает государственная программа «Спорт России», благодаря которой в регионах строятся новые площадки, развиваются детские и адаптивные направления, а также растет доступность занятий физкультурой для жителей.