Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три спортобъекта Нижегородской области стали лучшими в России

Регион получил высокую оценку на премии Sport Facilities.

Источник: Комсомольская правда

Развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области получило высокую оценку на федеральном уровне: сразу три объекта региона стали лауреатами XIII премии Sport Facilities. Церемония награждения прошла в Москве в Министерстве спорта России, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Победителями стали физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» в Дзержинске, который уже третий год подряд признан лучшим ФОКом, спортивная школа «Кварц» в Бору — за лучшую ИТ-инфраструктуру, а также Ледовая арена на Стрелке, отмеченная среди новых и строящихся объектов. Кроме того, директор ФОКа «Триумф» из Володарска Александр Ворошилов занял второе место в профессиональной номинации.

Как подчеркнул министр спорта региона Дмитрий Кабайло, такие результаты подтверждают эффективность системной работы по развитию массового спорта и современной инфраструктуры.

Успехи Нижегородской области отмечены и на другой площадке: проекты региональных организаций вышли в финал IX Премии СБК в Казани. В числе участников — спортивные ведомства, клубы и профильные центры, а также ключевые объекты, включая стадион на Стрелке и центр адаптивных видов спорта «Парус».

С 2025 года развитие отрасли поддерживает государственная программа «Спорт России», благодаря которой в регионах строятся новые площадки, развиваются детские и адаптивные направления, а также растет доступность занятий физкультурой для жителей.