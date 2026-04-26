Развитие электронной коммерции обсудили на форуме в Грозном

Специализированный форум по торговле на маркетплейсах состоялся в Грозном, сообщили в Министерстве экономического и территориального развития Чеченской Республики. Мероприятие организовали по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».
Форум прошел на площадке Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова. Участники обсудили актуальные вопросы развития электронной коммерции, меры государственной поддержки бизнеса, возможности цифровой платформы «Мой экспорт», программу «Сделано в России», а также практические аспекты работы на маркетплейсах и налоговые изменения в 2026 году.
В число спикеров вошли эксперт по маркетплейсам Алексей Зеленский, гендиректор компании SL-1 Даниил Грунин, представители Федеральной налоговой службы по региону, центра поддержки экспорта республики и Чеченского таможенного поста.
Отдельный блок был посвящен диалогу с налоговыми органами, где предприниматели получили разъяснения по налогообложению и проверкам бизнеса в сфере электронной торговли. Также состоялись презентации региональных производителей, чья продукция может быть востребована на маркетплейсах.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.