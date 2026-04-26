Предприятие из Краснокамска Пермского края увеличило выпуск сельхозтехники

Краснокамская компания «Ферратор Механикс» из Пермского края нарастила производство роторных косилок и пресс-подборщиков с помощью мер поддержки, предоставленных в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.
Предприятие воспользовалось льготным лизингом от Микрофинансовой компании Пермского края и микрозаймом «Za наших» для пополнения оборотных средств. На полученные средства компания приобрела токарные станки с ЧПУ. Директор предприятия Евгений Трегубов отметил, что для небольшой компании это реальная альтернатива дорогим банковским кредитам — без господдержки развитие шло бы медленнее. В планах компании на этот год — выпустить более сотни машин и выйти на рынок Казахстана. На предприятии работает около 100 сотрудников, продукция востребована у аграриев по всей России и в Белоруссии.
Отметим, что за время работы программы предприниматели Прикамья заключили 68 договоров, приобрели 117 единиц оборудования и спецтехники на общую сумму 467,6 млн рублей. С декабря 2025 года программу распространили на креативные индустрии, гостиничный бизнес и туризм, в ближайшее время к ним добавят малые технологические компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.