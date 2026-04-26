Предприятие из Краснокамска Пермского края увеличило выпуск сельхозтехники

Предприятие воспользовалось льготным лизингом от Микрофинансовой компании Пермского края и микрозаймом «Za наших» для пополнения оборотных средств. На полученные средства компания приобрела токарные станки с ЧПУ. Директор предприятия Евгений Трегубов отметил, что для небольшой компании это реальная альтернатива дорогим банковским кредитам — без господдержки развитие шло бы медленнее. В планах компании на этот год — выпустить более сотни машин и выйти на рынок Казахстана. На предприятии работает около 100 сотрудников, продукция востребована у аграриев по всей России и в Белоруссии.