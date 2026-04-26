Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Новосибирской области приглашают на весенние субботники

Накануне на уборку также вышли первые лица области и города.

Традиционные весенние субботники пройдут до 1 мая в Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Уборку проведут в том числе на территориях, которые ранее победили в голосовании объектов благоустройства. 25 апреля субботники в Новосибирске прошли с участием первых лиц области и города.

Министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров призвал граждан активно участвовать в наведении порядка, а ответственные структуры — заранее информировать жителей о времени и месте проведения уборки, подготовить инвентарь, технику и организовать вывоз мусора в день уборки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.