Жителей Новосибирской области приглашают на весенние субботники

Традиционные весенние субботники пройдут до 1 мая в Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Уборку проведут в том числе на территориях, которые ранее победили в голосовании объектов благоустройства. 25 апреля субботники в Новосибирске прошли с участием первых лиц области и города.
Министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров призвал граждан активно участвовать в наведении порядка, а ответственные структуры — заранее информировать жителей о времени и месте проведения уборки, подготовить инвентарь, технику и организовать вывоз мусора в день уборки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.