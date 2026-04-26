Делегация Оренбургской области с рабочим визитом посетила Узбекистан

Россияне побывали в том числе на самаркандских предприятиях.

Делегация из Оренбургской области во главе с первым вице-губернатором Сергеем Балыкиным посетила с рабочей поездкой Узбекистан. Такие поездки соответствуют целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

Члены делегации приняли участие в VI Международной выставке «ИННОПРОМ» и форуме «Инновационная индустрия СНГ», а затем посетили Самаркандскую область. В Самарканде оренбуржцы осмотрели местную птицефабрику, сырье для которой на 30% поступает из России, а готовая продукция отправляется в российские регионы. Еще они посетили предприятие по производству соков.

Кроме того, делегация ознакомилась с виноградниками товарищества «Турон Стабл» площадью 350 га и полем семенного картофеля МЧЖ «Агростар», где картофель собирают дважды в год.

Самаркандская область — один из ключевых регионов Узбекистана с развитым индустриально-аграрным комплексом, здесь создана свободная экономическая зона «Ургут», где выпускают грузовые автомобили MAN и автобусы Isuzu.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
