В Шилке Забайкалья прошли соревнования «Юнармейский калейдоскоп»

Первые межмуниципальные соревнования по военно-прикладным дисциплинам «Юнармейский калейдоскоп» прошли в городе Шилка Забайкальского края. Проведение юнармейских состязаний отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Шилкинского района.
Участие приняли юнармейцы из Нерчинского, Балейского, Тунгокоченского и Шилкинского районов. Площадкой для мероприятия стала средняя школа № 2. Юнармейцы соревновались в стрельбе, метании гранаты, сборке и разборке автомата, снаряжении магазина патронами и оказании первой помощи. Победителями стали представители Шилкинского района, второе место заняла команда Нерчинского округа, третье — Балейского округа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.