Ученые научили робота понимать язык жестов

Ученые и студенты Донского государственного технического университета разработали альтернативу — уникальный алгоритм, основанный на искусственном интеллекте. Новая технология объединяет данные с обычной камеры (RGB) и сенсора глубины. Камера фиксирует изображение, а сенсор измеряет расстояние до объектов. Это сочетание позволяет компенсировать недостатки каждого из них, например, при небольшой освещенности или потере данных о глубине. На основе собранных данных создали дескриптор — программу, которая описывает движение оператора. Она готова к применению в промышленности.