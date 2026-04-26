Ученые научили робота понимать язык жестов

Теперь российские промышленные роботы могут выполнять команды оператора с той же точностью, что и зарубежные аналоги, но без применения импортных технологий.
Ученые и студенты Донского государственного технического университета разработали альтернативу — уникальный алгоритм, основанный на искусственном интеллекте. Новая технология объединяет данные с обычной камеры (RGB) и сенсора глубины. Камера фиксирует изображение, а сенсор измеряет расстояние до объектов. Это сочетание позволяет компенсировать недостатки каждого из них, например, при небольшой освещенности или потере данных о глубине. На основе собранных данных создали дескриптор — программу, которая описывает движение оператора. Она готова к применению в промышленности.
С ее помощью можно автоматизировать погрузку, сборку, окрашивание, лазерную обработку, маркировку и другие совместные операции человека и робота. Главный акцент — на безопасности оператора. Принцип управления через жесты открывает перспективы для применения в беспилотном тракторе «Донтех», делая взаимодействие с машиной интуитивно понятным. Технология будет полезна лабораториям, больницам, электростанциям и агропредприятиям.