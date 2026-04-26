На Дону прошел форум для работающей молодежь Юга

Форум «Работающая молодежь Юга: отрасль образования и наука», объединивший заинтересованную молодежь и ведущих экспертов в сфере образования и науки Южного федерального округа, прошел в Ростовской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Мероприятие посетили члены Молодежного научного общества (МНО). Участники прослушали выступления экспертов о секретах эффективной командной работы, организации научных мероприятий и особенностях функционирования образовательных учреждений ЮФО. Члены МНО активно включились в дискуссии и получили ответы на интересующие вопросы.
В рамках форума была организована проектная работа, целью которой стала разработка инициатив по совершенствованию системы образования и науки на Юге России с применением технологий искусственного интеллекта. Студенты работали в составе междисциплинарных команд, что позволило им получить ценный опыт коллективной работы над проектом высокого уровня и попрактиковаться в решении практических задач с использованием ИИ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.