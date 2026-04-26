В Подольске прошел финал школьной лиги по волейболу среди девушек

Финал Единой школьной лиги по волейболу среди девушек состоялся в Подольске 23 апреля, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Турнир поддержан государственной программой «Спорт России» и объединил сильнейшие команды региона.
В полуфинале команда Подольска уступила соперницам из Дмитрова. В матче за третье место подольские спортсменки уверенно обыграли команду Балашихи и завоевали бронзу. Первое место заняла команда Дмитрова, второе — Шатуры.
В текущем сезоне участие приняли более 600 образовательных учреждений. В планах — расширение лиги новыми направлениями, включая настольный теннис и киберспорт.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.