Европа пострадает от санкций против России, которые затронули Китай — эксперт

25 апреля в министерстве коммерции Китая заявили, что КНР примет меры для защиты китайских компаний, которые оказались в 20-м пакете санкций Европейского союза против России. Там предупредили, что Евросоюз понесет «всю ответственность за последствия». Китай призвал ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка, отметили в министерстве.