Нижегородский ФК «Победа» потерпел первое поражение в сезоне

Впервые во второй лиге первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 4) нижегородская «Победа» испытала горечь неудачи, уступив 2:4 в Томске.
К 4-му туру «КДВ» подошёл с серией из трёх выигрышей подряд, у «Победы» была две виктории и одна ничья. Хозяева при поддержке почти трёх тысяч зрителей начали мощно, уверенно выигрывали после первого тайма — 2:0. Однако в дебюте второй половины волжане неожиданно ответили дуплетом. Точные удары удались Даниилу Зарецкому и Дмитрию Пещерову. Но камбэк гостям организовать не удалось. Сибиряки вновь взяли бразды правления в свои руки и добились успеха — 4:2.
— Мы играем в футбол для зрителей. Болельщиков пришло много и, думаю, игра им понравилась. В перерыве серьёзно поговорили с ребятами, их это задело заживаю, и во втором тайме удалось изменить ситуацию. Сравняли счёт, потом был ещё момент, когда могли выйти вперёд. Но не забили, а команду хозяев здорово поддерживали болельщики, плюс оплошность нашего вратаря повлияла на результат. Задачи на сезон? Постараемся быть в тройке лучших, — сказал главный тренер «Победы» Олег Макеев.
Уже 29 апреля нижегородский клуб будет принимать ФК «Ижевск».