Ульяновская «Волга» прервала серию побед волгоградского «Ротора»

Волгоградский «Ротор» 26 апреля 2026 прервал свою победную серию. После шести побед к ряду болельщики ждали, что в матче с ульяновской «Волгой» волгоградские футболисты точно заберут свои три очка. Но матч 31 тура Первой лиги на «Волгоград Арене» завершился со счетом 0:0.
Не помог и выход на замену Саида Алиева, который раньше все время оживлял ход игры. В конце матча гостям даже удалось перевести игру на половину поля соперника. Но стопроцентных голевых моментов ни у кого не было. Хотя у ворот Никиты Чагрова временами было горячо, ему ни разу не пришлось спасать команду.
На стадионе присутствовало 18020 зрителей. Следующий домашний матч на «Волгоград Арене» 16 мая в 13 часов, «Ротор» сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского.
Екатерина СИМОХИНА.