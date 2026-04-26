В Москве прошел парад французских бульдогов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Парад французских бульдогов прошел в усадьбе Воронцово в Москве, сообщается на сайте усадьбы.
«Двадцать шестого апреля 2026 года усадьба Воронцово превратится в центр притяжения всех поклонников французских бульдогов: здесь состоится грандиозный парад представителей этой очаровательной породы», — говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте усадьбы, с 11.00 до 18.00 десятки харизматичных морщинистых бульдогов в нарядах торжественно прошли по красной дорожке.
Уточняется, что по итогам парада жюри должно определить победителей в нескольких номинациях.