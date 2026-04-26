«Копируют образы Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет». Белорусский «Титаник» ежедневно перевозит пассажиров на крупной реке

Кстати, о том самом «Титанике». «Комсомолка» в свое время писала, что при его крушении спаслись две женщины из Беларуси, а часы утонувшего витебчанина спустя 106 лет после катастрофы продали с аукциона за $57,5 тысячи. А уроженец Беларуси, который первым принял сигнал с терпящего бедствие лайнера, стал генералом и отцом американского радио и ТВ.