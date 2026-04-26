«Копируют образы Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет». Белорусский «Титаник» ежедневно перевозит пассажиров на крупной реке

Катер «Титаник» вместимостью 10 пассажиров ежедневно перевозит пассажиров под Витебском — в основном, это жители поселка Сураж.
«На одном берегу — школа, фельдшер, несколько десятков домов. На другом — работа, больница, магазины. Без переправы — сто километров», — рассказали в эфире телеканала ОНТ. И добавили: небольшое судно палочка-выручалочка для местных жителей в весеннее половодье или после дождей.
Весь маршрут «Титаника» (или же МКХ-9) занимает всего три минуты, а поездка бесплатная. Судно изготовлено в Костроме, а по белорусской реке ходит уже 35 лет. Название «Титаник», к слову, зарегистрировано в Государственной инспекции по маломерным судам.
В 2026-м в навигационный период первый рейс «Титаника» в 7.30 и далее раз в полчаса до вечера, кроме дневного перерыва.
«Перед каждой сменой нужно проверить техническое состояние жидкостей, уровень масла, уровень охлаждающей жидкости, наличие топлива в баке, чтобы не повторит судьбу “Титаника”, — иронично замечает моторист катера Антон Белоусов, имея ввиду знаменитый пассажирский лайнер начала ХХ века.
Местные жители пользуются романтическим флером вокруг имени катера для эффектных кадров. Фото: кадр видео ОНТ.
А пассажиры из местных жителей тем паче уверены в надежности судна. А порой не прочь сделать фото на борту со знаменитым именем в духе сцен из киноблокбастера «Титаник», копируя образы героев Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
К слову, на той же переправе действует и паром, который может перевезти до 120 тонн за один рейс.
Кстати, о том самом «Титанике». «Комсомолка» в свое время писала, что при его крушении спаслись две женщины из Беларуси, а часы утонувшего витебчанина спустя 106 лет после катастрофы продали с аукциона за $57,5 тысячи. А уроженец Беларуси, который первым принял сигнал с терпящего бедствие лайнера, стал генералом и отцом американского радио и ТВ.
