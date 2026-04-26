Депздрав Москвы предупредил о схеме мошенничества с «диспансеризацией»

Мошенники под видом приглашения на диспансеризацию могут получить данные для входа в аккаунт «Госуслуг», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в «Максе».

Как рассказывает ведомство, злоумышленники по телефону представляются сотрудниками поликлиник и приглашают пройти диспансеризацию. Для якобы записи к врачу они просят назвать паспортные данные, СНИЛС и код из СМС. С помощью этой информации они крадут аккаунт жертвы на «Госуслугах».

Департамент предупреждает, что сотрудники столичных поликлиник никогда не спрашивают по телефону личные данные и коды из СМС.

В конце марта МВД предупредило жителей столицы о мошеннической рассылке от лица портала mos.ru. Пользователю приходит сообщение о несанкционированном входе в аккаунт и предлагается срочно позвонить по указанному номеру телефону. Однако трубку поднимает не сотрудник техподдержки, а мошенник.

