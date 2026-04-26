Депздрав Москвы предупредил о схеме мошенничества с «диспансеризацией»

Как рассказывает ведомство, злоумышленники по телефону представляются сотрудниками поликлиник и приглашают пройти диспансеризацию. Для якобы записи к врачу они просят назвать паспортные данные, СНИЛС и код из СМС. С помощью этой информации они крадут аккаунт жертвы на «Госуслугах».