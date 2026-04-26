Какой сегодня праздник: День азбуки Морзе

День вахтовика отмечают ежегодно 27 апреля. Это профессиональный праздник работников, занятых на вахтовом методе труда. Праздник неофициальный: он не закреплен в федеральных или международных документах и не даёт права на дополнительный выходной. Однако многие работодатели по собственной инициативе устраивают поздравления и могут сделать 27 апреля сокращённым рабочим днём для вахтовиков. Точной даты учреждения праздника нет, но наиболее распространённая версия гласит, что он появился в 2011 году по инициативе самих работников вахтового метода. Идея быстро получила поддержку трудовых коллективов по всей стране — в том числе благодаря СМИ и социальным сетям.