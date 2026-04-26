Какой сегодня праздник: День азбуки Морзе

День азбуки Морзе отмечают ежегодно 27 апреля в день рождения ее создателя, американского художника и изобретателя Сэмюэла Морзе. В начале XIX века возникла потребность в быстром способе передачи сообщений на дальние расстояния. Сэмюэл Морзе совместно с инженером Альфредом Вейлом разработал систему кодирования: каждая буква алфавита, цифра и знак препинания передавались через комбинации коротких и длинных сигналов — «точек» и «тире», разделенных паузами. 24 мая 1844 года состоялась первая публичная демонстрация телеграфа. Морзе отправил знаменитое сообщение из Библии по линии между Вашингтоном и Балтимором: «What hath God wrought!» («Что сотворил Бог!»). Система использовалась в спасательных миссиях: например, международный сигнал бедствия SOS (⋅⋅⋅−−−⋅⋅⋅) был принят в начале XX века и спас множество жизней.
День вахтовика отмечают ежегодно 27 апреля. Это профессиональный праздник работников, занятых на вахтовом методе труда. Праздник неофициальный: он не закреплен в федеральных или международных документах и не даёт права на дополнительный выходной. Однако многие работодатели по собственной инициативе устраивают поздравления и могут сделать 27 апреля сокращённым рабочим днём для вахтовиков. Точной даты учреждения праздника нет, но наиболее распространённая версия гласит, что он появился в 2011 году по инициативе самих работников вахтового метода. Идея быстро получила поддержку трудовых коллективов по всей стране — в том числе благодаря СМИ и социальным сетям.
Сегодня День российского парламентаризма. Дата приурочена к началу работы Государственной думы Российской империи — первого в российской истории демократического института, заложившего основы парламентаризма в стране. 17 октября 1905 года Николай II издал Манифест об усовершенствовании государственного порядка (Октябрьский манифест), который провозглашал создание парламента, предоставление гражданских свобод (свобода слова, совести, собраний, союзов), необходимость одобрения законов Государственной думой. В декабре 1905 года был принят закон о выборах в Думу. 27 апреля 1906 года (ст. ст.) состоялось первое заседание Первой Государственной думы. День российского парламентаризма — это возможность вспомнить ключевые этапы становления представительной власти в стране и оценить ее роль в современном государственном устройстве.