Трамп: Вашингтон и Тегеран обсуждают вывоз ядерных материалов из Ирана

Трамп заявил, что хочет забрать у Ирана все ядерные материалы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Ираном вывоз с его территории ядерного топлива и других радиоактивных материалов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, речь идет о том, что он сам называет «ядерной пылью». Так, США не хотят, чтобы эти материалы оставались у Тегерана. И именно этот вопрос стал частью переговорного процесса.

«Но мы должны забрать эту ядерную пыль. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном. Мы не хотим, чтобы она у них осталась», — заявил Трамп.

Он уточнил, что под «ядерной пылью» подразумевает ядерное топливо и другие материалы, которые, по его словам, были почти полностью уничтожены во время ударов по объектам атомной промышленности Ирана в июне 2025 года.

Немногим ранее Трамп высказался о НАТО. Президент США признался, что сильно разочарован в альянсе. Поскольку, по его словам, союзники не поддержали Вашингтон тогда, когда это было необходимо.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше