Трамп: Вашингтон и Тегеран обсуждают вывоз ядерных материалов из Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Ираном вывоз с его территории ядерного топлива и других радиоактивных материалов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
По словам американского лидера, речь идет о том, что он сам называет «ядерной пылью». Так, США не хотят, чтобы эти материалы оставались у Тегерана. И именно этот вопрос стал частью переговорного процесса.
«Но мы должны забрать эту ядерную пыль. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном. Мы не хотим, чтобы она у них осталась», — заявил Трамп.
Он уточнил, что под «ядерной пылью» подразумевает ядерное топливо и другие материалы, которые, по его словам, были почти полностью уничтожены во время ударов по объектам атомной промышленности Ирана в июне 2025 года.
Немногим ранее Трамп высказался о НАТО. Президент США признался, что сильно разочарован в альянсе. Поскольку, по его словам, союзники не поддержали Вашингтон тогда, когда это было необходимо.