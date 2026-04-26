Стало известно, как могут поделить наследство Алексея Пиманова

После смерти ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова возник вопрос о распределении его наследства. У него остались сын и дочь от первого брака, приемная дочь от второго брака и супруга — актриса Ольга Погодина, а также несколько бывших жен, каждая из которых может претендовать на часть наследства.
От первой жены Валерии Архиповой у Алексея родились два сына: Денис (1980 год) и Артем (1989 год). Оба продолжили работать в телевизионной индустрии и сотрудничали с ним в рамках программы «Человек и закон». Денис также занимается бизнесом и управляет юридической компанией «Человек и закон», у него есть жена Оксана и двое детей — Алексей и Варвара. Информация о детях Артема в открытых источниках отсутствует.
Со второй супругой Валентиной Ждановой у Пиманова не было биологических детей, но он удочерил ее ребенка Дарью, полностью взяв на себя отцовские обязательства и сохранив с ней теплые отношения даже после развода. Дарья продолжила карьеру на телевидении и сейчас ведет программу «Легенды музыки» на канале «Звезда» под псевдонимом Дарья Веста, а также занимается созданием документального и художественного кино.
Пиманов дважды разводился, прежде чем жениться в третий раз на Ольге Погодиной в 2013 году.
— У него три периода брака, и в каждом из этих периодов жены вправе претендовать на долю в совместно нажитом имуществе. И эта доля может быть исключена из того имущества, которое будет подлежать наследованию. Речь идет о такой ситуации: если с первой женой они не разделили имущество, то она вполне может сейчас подать иск. Также и вторая жена, — пояснил Юрист Александр Хаминский.
Если имущество уже было разделено после первых двух браков, то наследованию подлежит в первую очередь половина, нажитая в третьем браке. По словам эксперта, эта половина будет делиться между наследниками первой очереди, если не было завещания. Это родители, супруги, дети в равных долях. Если завещание существует, то делиться будет согласно его условиям. Однако если у покойного есть несовершеннолетние дети или другие иждивенцы, например пожилые родители, то они имеют право на обязательную долю в наследстве.
Среди имущества Пиманова — недвижимость в Москве и Подмосковье, а также интеллектуальные права на телевизионные и кинопроекты. Известно, что коттедж в Можайском районе, где Алексей жил с Ольгой Погодиной, был ее добрачной собственностью, а загородный дом, построенный с Валентиной Ждановой, после развода остался за ней. Все остальное имущество, нажитое в период браков, будет считаться совместным и подлежит разделу перед вступлением наследников в права, передает Aif.ru.
О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля. Согласно информации Первого канала, у него «не выдержало сердце». Позднее актриса Ольга Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт. Она призналась, что переживает произошедшее как тяжелую личную утрату.
По словам Сергея Комарова, оператора-постановщика программы «Человек и закон», которую Пиманов вел на протяжении 25 лет, он никогда не жаловался на здоровье и вел очень спортивный образ жизни. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким Алексея Пиманова.