Глава МИД Ирана Арагчи посетит РФ 27 апреля и намерен встретиться с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Россию в понедельник, 27 апреля, и намерен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
«Визит состоится в понедельник, и в ходе него Арагчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Джалали, слова которого опубликованы в Telegram-канале посольства Ирана в России.
Ранее KP.RU писал, что глава МИД Ирана провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и сообщил российской стороне о переговорах с США в Исламабаде.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили региональные события и ход консультаций между делегациями Тегерана и Вашингтона в столице Пакистана.