Глава МИД Ирана Арагчи посетит РФ 27 апреля и намерен встретиться с Путиным

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Россию в понедельник, 27 апреля, и намерен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

«Визит состоится в понедельник, и в ходе него Арагчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Джалали, слова которого опубликованы в Telegram-канале посольства Ирана в России.

Ранее KP.RU писал, что глава МИД Ирана провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и сообщил российской стороне о переговорах с США в Исламабаде.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили региональные события и ход консультаций между делегациями Тегерана и Вашингтона в столице Пакистана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
