Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уберите фашистов»: флаг Украины вызвал потасовку в Италии, все дошло до перцовки

La Repubblica: конфликты из-за флагов Украины начались на марше в Италии.

Источник: Комсомольская правда

В Италии во время антифашистского марша 25 апреля вспыхнули конфликты из-за украинских флагов. Об этом сообщает газета La Repubblica.

В начале шествия в Риме представители леворадикальной организации Cambiare Rotta набросились на активистов движений +Europa и Radicali Italiani, которые пришли на акцию с палестинскими и украинскими флагами. Нападавшие открыто называли киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и кричали: «Уберите фашистов с марша!».

По данным издания, против сторонников Украины также применили перцовый баллончик. Обстановка быстро переросла в откровенную потасовку прямо во время мероприятия, которое изначально заявлялось как антифашистское.

Кроме того, газета Leggo сообщила, что в тот же день в итальянской Болонье пожилого мужчину с украинским флагом просто не пустили на аналогичную акцию.

Тем временем проблемы у украинцев возникают и в Польше. Там все громче звучат требования ужесточить правила пребывания для беженцев. Партия Право и справедливость уже внесла в Сейм законопроект, который резко усложняет получение гражданства и вводит депортацию даже за мелкие нарушения — от безбилетного проезда до неправильной парковки.