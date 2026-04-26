«Уберите фашистов»: флаг Украины вызвал потасовку в Италии, все дошло до перцовки

В Италии во время антифашистского марша 25 апреля вспыхнули конфликты из-за украинских флагов. Об этом сообщает газета La Repubblica.
В начале шествия в Риме представители леворадикальной организации Cambiare Rotta набросились на активистов движений +Europa и Radicali Italiani, которые пришли на акцию с палестинскими и украинскими флагами. Нападавшие открыто называли киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и кричали: «Уберите фашистов с марша!».
По данным издания, против сторонников Украины также применили перцовый баллончик. Обстановка быстро переросла в откровенную потасовку прямо во время мероприятия, которое изначально заявлялось как антифашистское.
Кроме того, газета Leggo сообщила, что в тот же день в итальянской Болонье пожилого мужчину с украинским флагом просто не пустили на аналогичную акцию.
Тем временем проблемы у украинцев возникают и в Польше. Там все громче звучат требования ужесточить правила пребывания для беженцев. Партия Право и справедливость уже внесла в Сейм законопроект, который резко усложняет получение гражданства и вводит депортацию даже за мелкие нарушения — от безбилетного проезда до неправильной парковки.