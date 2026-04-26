В поликлинике № 12 Тюмени провели экскурсию для будущих медиков

Экскурсию для первокурсников Тюменского медицинского университета (ТМУ), осваивающих сестринское дело по программам СПО, провели в поликлинике № 12 в Тюмени, сообщили в областном департаменте здравоохранения. Подготовка квалифицированных кадров для медицины соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Студенты увидели, как в учреждении организована работа по раннему выявлению и профилактике заболеваний, особое внимание уделили процессу диспансеризации. Будущие медики также посетили отделение реабилитации, где пациенты восстанавливаются после острых состояний и травм.
Главная медицинская сестра поликлиники Людмила Нечаева рассказала о современных стандартах сестринского дела и роли командного взаимодействия. Преподаватель кафедры теории и практики сестринского дела ТМУ Ольга Важенина отметила, что практические занятия помогают учащимся лучше понять структуру современного здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.