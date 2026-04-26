Школа-интернат в Ленобласти стала площадкой чемпионата «Абилимпикс»

Участники соревновались в вожатском мастерстве.

Источник: Национальные проекты России

Школа-интернат «Красные Зори» в Ленинградской области выступила одной из площадок регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Там прошли соревнования в компетенции «Вожатый (школьники)» при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в образовательном учреждении.

Участники разрабатывали вожатский план, проводили игры на знакомство и сплочение, составляли план-сетку смены. Участие воспитанников школы в чемпионате — это шаг к профессиональной адаптации и интеграции в общество. Соревнования требуют креативности, организаторских способностей, умения работать в команде и находить общий язык с детьми.

Отметим, чемпионат «Абилимпикс» прошел с 21 по 23 апреля на 24 площадках региона по федпроекту «Профессионалитет». В соревнованиях участвовали 465 конкурсантов из 58 образовательных организаций. По итогам 264 участника стали победителями в 65 компетенциях — от высокотехнологичных направлений до творческих и прикладных профессий.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.