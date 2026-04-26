Стрелявший в Вашингтоне написал манифест и указал в нем целями чиновников США

Мужчина, устроивший стрельбу на ужине с участием президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, написал манифест, в котором указал, что его целями являлись чиновники США. Об этом рассказали журналисты Fox News.
Журналистка Джеки Хайнрик отметила, что в социальных сетях 31-летнего Коула Томаса Аллена много высказываний против Трампа и христианства. Он также принимал участие в протестной акции под лозунгом No Kings, направленной против политики Трампа, и имел связь с группой The Wide Awakes.
Секретная служба США допросила сестру Аллена в их семейном доме в Роквилле. Она сообщила, что брат часто делал радикальные заявления и выражал желание «что-то сделать», чтобы исправить мир. По ее словам, он приобрел оружие и хранил его у родителей без их ведома, а также регулярно тренировался на стрельбищах.
Трамп также прокомментировал манифест Аллена в эфире Fox News. По его словам, стрелявший «ненавидит христиан».
Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 26 апреля по московскому времени. По словам Трампа, вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен секретной службой. По словам президента, хоть преступник, у которого с собой было несколько видов оружия, и был обезврежен, в зале все же прозвучали выстрелы.
Нападавший — Коул Аллен, учитель из Калифорнии. Он работает преподавателем в компании C2 Education, имеет степень бакалавра машиностроения Калифорнийского технологического института и степень магистра компьютерных наук Калифорнийского государственного университета.