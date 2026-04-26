В Пензе возле «Ахунского соснового бора» создадут охранную зону

Охранную зону вокруг памятника природы «Ахунский сосновый бор» планируют создать в Пензе, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Памятник природы площадью 311 гектаров был создан в 1983 году для сохранения старовозрастных сосен. В 2018 году его границы поставили на кадастровый учет, а в 2025-м провели обследование территории для актуализации данных.
Пространство разделено на функциональные зоны: особо охраняемую, научно-просветительскую, рекреационную и хозяйственную (для обслуживания существующих инженерных коммуникаций, которые обеспечивают жизнедеятельность городских кварталов). Охранную зону площадью 102 гектара создадут для защиты от негативного воздействия. Строительство в границах памятника будет запрещено, но существующие узаконенные постройки затронуты не будут.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.