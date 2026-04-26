В Ростове почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Донской столице прошли памятные мероприятия, приуроченные к 40-й годовщине трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Жители города, представители власти и общественники собрались у Мемориала героев Чернобыльской Славы, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственного здоровья и жизни остановил распространение радиационной угрозы.
Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.
Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале подчеркнул особую значимость этой даты, назвав 26 апреля одновременно скорбным и героическим днем в мировой истории. По его словам, масштаб крупнейшей техногенной катастрофы человечества удалось минимизировать только благодаря самоотверженности тысяч ликвидаторов.
— Они совершили не просто подвиг, а подвиг во имя жизни. Самоотверженность и мужество этих людей невозможно переоценить — они сделали все, чтобы уберечь мир от непоправимых последствий, — сказал он.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.