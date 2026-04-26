Генпрокурор Бланш: целью нападавшего на ужине с Трампом было руководство США

Целью мужчины, устроившего стрельбу на приеме с участием президента США Дональда Трампа, могли быть представители американской администрации. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш.
По его словам, работа по делу о стрельбе продолжается. Однако предварительные данные уже указывают на то, что объектом атаки были именно высокопоставленные чиновники. Другие подробности расследования пока не раскрываются. Сам нападавший был задержан сразу после инцидента.
«Мы все еще пытаемся понять мотивы, исходя из результатов предварительного расследования. По всей видимости, целями подозреваемого были члены администрации», — заявил Бланш в интервью телеканалу CNN.
Немногим ранее Трамп заявил, что сотрудники службы безопасности отлично сработали во время стрельбы на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По словам американского лидера, представители Секретной службы быстро отреагировали на угрозу и выполнили свою работу на высоком уровне.